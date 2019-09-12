رئيس انتر ميلان يتعاطف مع لوكاكو

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الخميس 12 سبتمبر 2019
لوكاكو
دافع رئيس نادي إنتر ميلانو ستيفن تشانغ، عن مشجعي ناديه، بعد أن نشر بعضهم رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المشجعين المنافسين الذين أساءوا معاملة المهاجم روميلو لوكاكو عنصريا في إحدى المباريات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ستيفن تشانغ قوله إن مبدأ عدم التمييز "راسخ في الحمض النووي" للنادي.
وجرى استهداف لوكاكو، بهتافات تشبهه بـ"قرد" من قبل مشجعي كالياري هذا الشهر، بعد أن سجل ركلة جزاء لصالح إنتر ميلانو.
وفي وقت لاحق، كتبت مجموعة من مشجعي إنتر رسالة تفيد بأن مثل هذه الإساءات لا تهدف إلى أن تكون عنصرية، لكنها كانت تكتيكا يستخدم في إيطاليا لإثارة قلق اللاعبين المعارضين.
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