 ريال مدريد يجهز للتعاقد مع صفقة ضخمة في الشتاء

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الخميس 12 سبتمبر 2019

زيدان

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن ريال مدريد بدأ في التجهيز لعرض ضخم لضم صلاح بمبلغ قيمته 210 مليون يورو لتميعم صفوف الفريق.

وأصبح لدى ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع صلاح بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الريدز في الموسمين الماضيين، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق هذا الموسم بعد فشل التعاقد مع بعض اللاعبين في الصيف.

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وفشل مسئولو فريق ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بعد مغالة الفريق الباريسي في مبلغ بيع نيمار.

وكان يرغب زيدان في ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في الصيف أيضاً، ولكن إدارة الفريق الإنجليزي رفضت التفريط في بوجبا خاصة بعد رحيل بعض نجوم الفريق ( لوكاكو - سانشيز).

ويستعد النادي الأبيض لملاقاة فريق ليفانتي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وسوف يواجه الفريق أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس الاسبوع على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة ببداية الليجا هذا الموسم.