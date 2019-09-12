 ريال مدريد يكشف عن حجم إصابة مودريتش

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الخميس 12 سبتمبر 2019

مودريتش

كشف فريق ريال مدريد الإسباني عن حجم إصابة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.



ونشر النادي الملكي بيانا رسميا لتوضيح إصابة لوكا مودريتش، وجاء البيان كالتالي : "بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته".

وأصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في أزمة كبيرة بعد إصابة مودريتش، خاصة بعد إصابة أيضاً فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو في بداية الموسم الحالي.

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وكان ريال مدريد قد أخرج سيبايوس لاعب خط وسط الريال على سبيل الإعارة لنادي أرسنال لمدة موسما واحدا في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد النادي الأبيض لملاقاة فريق ليفانتي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وسوف يواجه الفريق أيضا فريق باريس

سان جيرمان الفرنسي في نفس الاسبوع على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراة وحيدة ببداية الليجا هذا الموسم.

ويسعى الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم مع مدربه زين الدين زيدان بعد الإخفاق في الموسم الماضي وعدم الفوز بأي لقب.