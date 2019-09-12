شكرا لقرائتكم مران خاص لحراس الأهلى فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقاد مدرب الحراس مران خاص بشكل فردي لكل حارس بالإضافة إلى تدريبات بدنيه قبل المشاركه في تقسيمه بين اللاعبين في نهايه المران.
يلتقى الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسه من مساء السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
فيما قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي ايقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم او الدفاع.
وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خاليه للمنافس.
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