شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: المفاوضات مع الجهات الأمنية ما زالت قائمة لإختيار ملعب السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المفاوضات مع الجهات الأمنية ما زالت قائمة لإختيار الملعب النهائى المستضيف للسوبر المصري الذى يجمع الأهلي " بطل الدوري عن نسخة 2017 – 2018 ، و الزمالك بطل كأس مصر.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن برج العرب أو السلام الأقرب لإستضافة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري.

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تابع ، أنه فى حالة إقامة المباراة باستاد السلام فلن تزيد الجماهير عن 10 آلاف مشجع.

يعلن اتحاد الكرة خلال ساعات عن الملعب المستضيف لبطولة السوبر المصري.