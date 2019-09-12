شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل فاكس للتعاقد مع لاعب بنى عبيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اليوم نادى الزمالك فاكس يطلب إنضمام اللاعب محمد طاهر إلى القلعه البيضاء من نادى بنى عبيد الرياضى. وقد وافق مجلس الإداره برئاسة الدكتور هرماس رضوان على طلبهم وقد أرسل فاكس إلى النادى الزمالك بالموافقة على طلب مسئولو القلعة البيضاء. الجدير بالذكر أن اللاعب محمد طاهر من ناشئين بني عبيد مواليد 2003.

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