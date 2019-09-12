شكرا لقرائتكم سفير مصر في غينيا يحضر مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام المباراة في السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على نفس الملعب الذى إستضاف مران اليوم والذي يبعد عن مقر اقامة بعثة الأهلي بـ١٥دقيقه
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في غينيا يحضر مران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.