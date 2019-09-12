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سفير مصر في غينيا يحضر مران الأهلى...

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جدة - عمرو شويل حرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الإستوائية علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الذي اقيم على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة كانوسبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

 

وتواجد السفير برفقة وفد من شركة المقاولون العرب من اجل تشجيع اللاعبين قبل المباراه المرتقبة.

 

وتقام المباراة في السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على نفس الملعب الذى إستضاف مران اليوم والذي يبعد عن مقر اقامة بعثة الأهلي بـ١٥دقيقه

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