شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب انتهاء الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على منح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب إنتهاء الموسم الجديد للدورى المقبل المقرر إنطلاقه 21 سبتمبر.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنو إنطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2019 – 2020 ، يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي المسابقة فى مايو المقبل.

من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية لبطولة الدوري خلال الـ48 ساعة المقبلة.