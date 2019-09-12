شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب انتهاء الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنو إنطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2019 – 2020 ، يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي المسابقة فى مايو المقبل.
من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية لبطولة الدوري خلال الـ48 ساعة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يمنح لاعبى الأندية راحة لمدة شهرين عقب انتهاء الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.