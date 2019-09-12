شكرا لقرائتكم وادي دجلة يفوز على اف سي مصر بخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد فريق وادى دجلة لملاقة نظيرة طنطا فى أفتتاح بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 21 من الشهر الجارى .
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