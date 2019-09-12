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وادي دجلة يفوز على اف سي مصر بخماسية...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، فوزًا عريضًا على اف سي مصر، بنتيجة 5/0 فى المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، في اطار استعداد الفريقين للموسم الكروى الجديد.

 

احرز أهداف الدجلاوية كلا من حسام عرفات هدف وهدفين لكلاً من رفيق كابو و رجب عمران.

 

ويستعد فريق وادى دجلة لملاقة نظيرة طنطا فى أفتتاح بطولة الدورى الممتاز والمقرر أنطلاقة يوم 21 من الشهر الجارى .

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