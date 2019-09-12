شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر وقف الدورى خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تستضيف مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و زامبيا و نيجيريا و الكاميرون و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و مالي و غانا.
من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة خلال 48 ساعة عن مواعيد الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.
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