شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر وقف الدورى خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تستضيف مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و زامبيا و نيجيريا و الكاميرون و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و مالي و غانا.

من المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة خلال 48 ساعة عن مواعيد الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.