شكرا لقرائتكم على معلول و ديانج يتنظمان فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم التونسي علي معلول والمالي آليو ديانج لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية اليوم ،الخميس.

وادى الثنائي جانب من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل ان ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين .

وكان الثنائي قد انضما لبعثه الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة .

Advertisements

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

فيما قام وليد أزارو وجيرالدو لاعبا الفريق بأداء تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي.

واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودتهما مؤخرا من المشاركة مع منتخبات بلادهم .

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق تدريبات بدنية واستشفائية للثنائي للتخلص من حالة الإجهاد التي صاحبتهم في رحلة السفر إلى غينيا.