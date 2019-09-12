شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بلاعبى الاهلى فى بداية المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين استمرت لمدة ١٠ دقائق قبل بداية المران الجماعي ,

وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وايضا حول فريق كانو سبورت الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق .

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ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

كما قاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفيه التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.