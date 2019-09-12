شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بلاعبى الاهلى فى بداية المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وايضا حول فريق كانو سبورت الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق .
كما قاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.
ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفيه التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.
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