شكرا لقرائتكم ناشئات الطائرة يهزمن فتيات تايلاند 2/3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندى بنتيجة 3/ 2 فى إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع بلغاريا غدا لتحديد المراكز من التاسع إلى 12 .

و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 أول أمس الثلاثاء ، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1 ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات .

خاض منتخب مصر أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .