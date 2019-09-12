شكرا لقرائتكم ناشئات الطائرة يهزمن فتيات تايلاند 2/3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع بلغاريا غدا لتحديد المراكز من التاسع إلى 12 .
و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 أول أمس الثلاثاء ، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1 ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات .
خاض منتخب مصر أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
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