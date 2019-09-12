شكرا لقرائتكم مجلس إدارة IFAB يعتمد "تقنية الفيديو" في ملعب "المحالة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة للبدء بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" وذلك اعتباراً من الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الملعب يوم الجمعة أولى مبارياته هذا الموسم، عندما يستقبل فريق ضمك ضيفه الاتحاد لحساب الجولة الثالثة. وجاء الاعتماد الدولي بعد أن استوفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاشتراطات المطلوبة لاعتماد التقنية في الملعب.

وكان الاتحاد السعودي أقر تطوير عمل تقنية الفيديو هذا الموسم بزيادة عدد الكاميرات من 8 إلى 12 كاميرا كحد أدنى في المباراة الواحدة، كما اعتمد استخدام تقنية Crosshair المتقدمة لرصد حالات التسلل الدقيقة.