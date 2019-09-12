شكرا لقرائتكم آخرهم الخيبري والسهلاوي.. لاعبون تنقلوا بين النصر والشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دائماً ما تحمل مواجهات النصر وجاره الشباب إثارةً كبيرة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى حركة الانتقالات الكبيرة بين لاعبي الناديين وخاصة النصر الذي اعتاد على التعاقد مع نجوم جاره.

وخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت انتقالات اللاعبين حراكاً كبيراً حيث تعاقد النصر مع عدد كبير من لاعبي الشباب في العقد الأخير حيث انتدب المهاجم عبدالعزيز السعران والحارس حسين شيعان وصانع الألعاب عبده عطيف وقائد النصر الحالي عمر هوساوي الذي لعب بالفئات السنية لنادي الشباب، وخالد عزيز ونايف هزازي وعبدالله الاسطا والحارس وليد عبدالله.

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ويبرز من الصفقات الحالية للنصر اللاعب الشاب عبدالله الخيبري الذي لبس شعار في يناير الماضي وحقق مع فريقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة البرتغالي روي فيتوريا.

في حين تعاقد الشباب مع عدد من لاعبي النصر خلال السنوات الماضية، حيث وقع المدافع جمعان الدوسري والذي قضى تجربة غير ناجحة مع أبيض العاصمة، وحسن الراهب ومطلع هذا الموسم تعاقد مع المهاجم محمد السهلاوي وراكان الشملان والذي أنهت إعارته بعد مرور شهرين فقط.

وفي السنوات الماضية لعب أكثر من لاعب في صفوف الفريقين يتقدمهم المهاجم خالد المعجل والمدافع صالح الداود وفهد المهلل وفؤاد أنور وعبدالله الواكد ومرزوق العتيبي وصالح صديق وبدر الحقباني.