روني يرشح كين لكسر رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية لإنكلترا









اسماء السيد - رشح الإنكليزي واين روني، حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية لصالح منتخب بلاده، هاري كاين مهاجم توتنهام وقائد "الأسود الثلاثة" حاليا لتحطيم هذا الرقم "في السنتين أو الثلاث المقبلة".

وسجل روني مهاجم مانشستر يونايتد سابقا ودي سي يونايتد الأميركي حاليا، 53 هدفا في 120 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الإنكليزي لكرة القدم.

وحطم روني الرقم القياسي في أيلول/سبتمبر 2015، عندما سجل هدفه الخمسين للمنتخب، متجاوزا الأسطورة السابقة لـ "الشياطين الحمر" بوبي تشارلتون الذي بقي لنحو 45 عاما، حامل الرقم القياسي بـ49 هدفا.

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بيد أن روني الذي سينتقل الى دربي كاونتي في الدرجة الأولى (الثانية فعليا) الانكليزية في كانون الثاني/يناير المقبل، رشح كاين لتحطيم رقمه القياسي، علما بأن الأخير رفع رصيده الى 26 هدفا في 29 مباراة بعد لقاءي فريقه في تصفيات كأس أوروبا ضد بلغاريا وكوسوفو مؤخرا.

وقال روني "لم أعتبر أبدا أن تسجيل الأهداف أمر مسلم به. أنا أعشق تسجيلها. عندما وصلت الى عتبة الـ35 هدفا مع إنكلترا، شعرت بأن الرقم القياسي يدنو".

واستبعد روني أن يصمد رقمه لفترة زمنية طويلة كما حصل مع تشارلتون، مضيفا "أعتقد أن هاري، على الأرجح في السنتين أو الثلاث المقبلة، قادر على ذلك (تحطيم الرقم). انه هدَاف رائع وسجله في صفوف المنتخب الإنكليزي مدهش".

وتابع "عندما حطمت الرقم القياسي ثم خضت مباراتي الأخيرة، قلت بأني سأكون فخورا بتقديم الحذاء الذهبي له كما فعل بوبي تشارلتون معي، وأنا واثق بأن ذلك ليس ببعيد".