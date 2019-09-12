مران الأهلي.. انتظام معلول وديانج.. جلسة لفايلر.. وتدريبات على التصويب والعرضيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

خاض فريق الأهلي مرانه الثاني في غينيا؛ استعدادًا لمواجهة نظيره كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

رينيه فايلر المدير الفني للفريق؛ حيث عقد جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين استمرت لمدة ١٠ دقائق قبل بداية المران الجماعي.

وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وايضا حول فريق كانو سبورت الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق.

وشهد المران انتظم علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية

وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.

وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة

وشهد المران أيضًا حضور حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الإستوائية رفقة وفد من شركة المقاولون العرب لتشجيع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ونظم خلال اللقاء فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضيه قبل مواجهة كانو سبورت.

وأشرف ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق على فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

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ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفيه التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.

السويسري رينيه أشرف على فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي ايقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم او الدفاع.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خاليه للمنافس.

وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي.

وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة.

وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.

وأدا وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس.

واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودتهما مؤخرا من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق تدريبات بدنية واستشفائية للثنائي للتخلص من حالة الإجهاد التي صاحبتهم في رحلة السفر إلى غينيا.