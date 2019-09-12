13 ملعبا مرشحا لاستضافة الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020 في أحد فنادق القاهرة، والذي ينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، أن الدوري سيبدأ في الموعد المحدد على أن ينتهي شهر مايو 2020، لإتاحة فرصة كافية للراحة قبل انطلاق دوري موسم 2020 - 2021 في أغسطس.

وجنب اتحاد الكرة أندية الأهلي والزمالك من خوض مباراة الجولة "الذهاب على أرضه" في الوقت ذاته، وهو الأمر نفسه الذي انطبق على أندية إنبي ووادي دجلة، والاتحاد وسموحة، والإنتاج الحربي والمقاصة.

وأعلن الزناتي أنه في خلال يومين سيتم الإعلان عن جدول الدوري الأول لمسابقة الدوري بالمواعيد والملاعب.

وتلقى ناديا الأهلي والزمالك موافقات على خوض مبارياتهما بالدوري على ستاد القاهرة، قبل أن يخطرهما الاستاد بأن هناك إصلاحات، وبذلك لم يتحدد موقف القطبين بعد.

ويلعب إنبي مبارياته على ملعب بتروسبورت، وبذلك الأقرب أن يخوض وادي دجلة مبارياته على نفس الملعب.

كما يلعب الإنتاج الحربي مبارياته على ملعب السلام، وبذلك الأقرب أن يخوض مصر المقاصة مبارياته على نفس الملعب، وكذلك الاتحاد السكندري وسموحة سيخوضان مبارياتهما على ستاد الإسكندرية.

ولم يتم حسم موقف استاد بورسعيد بعد، في ظل الإصلاحات التي يشهدها الاستاد، ليظل استاد السويس، أحد الملاعب التي استضافت كأس الأمم الإفريقية، مرشحا بقوة لاستضافة مباريات المصري.

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وتلعب بقية الأندية مبارياتها كالتالي:

حرس الحدود.. ستاد المكس

الإسماعيلي.. الإسماعيلية

المقاولون العرب.. ملعب المقاولون

الجونة.. ملعب الجونة

طنطا.. ملعب طنطا

بيراميدز.. الدفاع الجوي

أسوان.. ستاد أسوان

اف سي مصر.. ملعب السكة الحديد