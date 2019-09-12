وزير الرياضة يطمئن على السباحة رزان بعد إصابتها أثناء التدريب

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفياً بالسباحة رزان أحمد محمد رفعت سباحة زعانف مرحلة 15 سنة والتي تلعب باسم نادى يخت الجيزة وأصيبت بعدة إصابات بالغة نتيجة سقوطها من أعلى السلم أثناء تدريباتها. بعدة إصابات بالغة نتيجة سقوطها من أعلى السلم أثناء تدريباتها. وكانت رزان قد أصيبت نتيجة سقوطها بجروج في الرأس والوجه وحدوث ارتجاج في المخ نقلت على إثرها إلى العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضى. وحدوث ارتجاج في المخ نقلت على إثرها إلى العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضى. هذا وقد وجه وزير الشباب والرياضة للمسئولين المعنيين بالوزارة بمتابعة حالة رزان وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بها وخلال مرحلة علاجها بالمستشفى.

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