معلول وديانج يشاركان في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم كل من علي معلول واليو ديانج لاعبا الفريق الأول بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية .
وادى الثنائي جانبا من التدريباتالاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل ان ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين، بعد أن انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة .
ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.
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