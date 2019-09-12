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فايلر يجتمع بلاعبي الأهلى قبل بداية التدريبات

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عقد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين استمرت لمدة ١٠ دقائق قبل بداية المران الجماعي .

وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وأيضا حول فريق كانو سبورت

الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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