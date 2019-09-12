طنطا يفوز على النصر بهدف

فاز طنطا على النصر القاهرى بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبدالرحمن الدح من ضربة جزاء قبل نهاية شوط المباراة الأول ب٥ دقائق.

وفى الشوط الثاني حاول النصر إدراك التعادل

بعد أن دفع السيد عيد بلاعبيه الأفارقة، وكل قوته الضاربة ولكن دفاع طنطا وعلى لطفى أفسدوا جميع هجمات النصر، الذى احتج لاعبوه على حكم المباراة مطالبين بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى طنطا إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وظلت المباراة سجالا بين الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

فى سياق آخر حقق فريق الكرة بطنطا مواليد ٢٠٠٤ بقيادة إكرامى صابر فوزا ساحقا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها أحمد الحشاش هدفين وأحمد أدهم هدفا .