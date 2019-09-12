فقرة خاصة للتدريب علىً الكرات العرضية قبل مواجهة كانو سبورت

أشرف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي، على فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية. ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفية التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع. التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع. ويستعد الأهلي لمواجهة كانوسبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة..

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