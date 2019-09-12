أشرف صبحي يستقبل وفدا من نادي مانشستر سيتي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم وفدا من نادي مانشستر سيتي أثناء قيامهم بجولة ترويجية بكأس الدوري الانجليزي فى مصر والتي تستمر حتي ١٥ من سبتمبر الحالي.

أعرب صبحي عن سعادته باستقبال الوفد الممثل للنادي، مؤكدا

أن نادي مانشستر سيتي يحظي بشعبية كبيرة في مصر، وأن الوزارة تقوم بتقديم كل التسهيلات للوفد المقيم في مصر أثناء جولته المقررة والتي تتضمن زيارة الأهرامات والمتحف المصري بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين.

أعربت سيلفي مسئول التواصل الاجتماعي باللغة العربية لموقع مانشستر سيتي عن سعادتها بتواجدها في مصر للعام الثاني علي التوالي، حيث قام النادي بجولة في مصر العام الماضي وكانوا يحملون معهم كأسين، ولكن هذا العام فهم يحملون ٤ كؤوس، وأعربوا عن سعادتهم للعودة من جديد الي مصر.