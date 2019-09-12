استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم وفدا من نادي مانشستر سيتي أثناء قيامهم بجولة ترويجية بكأس الدوري الانجليزي فى مصر والتي تستمر حتي ١٥ من سبتمبر الحالي.
أعرب صبحي عن سعادته باستقبال الوفد الممثل للنادي، مؤكداأن نادي مانشستر سيتي يحظي بشعبية كبيرة في مصر، وأن الوزارة تقوم بتقديم كل التسهيلات للوفد المقيم في مصر أثناء جولته المقررة والتي تتضمن زيارة الأهرامات والمتحف المصري بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين.
أعربت سيلفي مسئول التواصل الاجتماعي باللغة العربية لموقع مانشستر سيتي عن سعادتها بتواجدها في مصر للعام الثاني علي التوالي، حيث قام النادي بجولة في مصر العام الماضي وكانوا يحملون معهم كأسين، ولكن هذا العام فهم يحملون ٤ كؤوس، وأعربوا عن سعادتهم للعودة من جديد الي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يستقبل وفدا من نادي مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.