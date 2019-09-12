تعليمات خاصة من فايلر لمهاجمي ولاعبي وسط الأهلي

أشرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي إيقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفية التعامل مع الكرة سواء في حالة الهجوم أو الدفاع . وتوجيه اللاعبين نحو كيفية التعامل مع الكرة سواء في حالة الهجوم أو الدفاع . وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خالية للمنافس. ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خالية للمنافس. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا في المباراه المقرر إقامتها في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

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