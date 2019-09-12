ميودراج يسيتش: همام طارق سيكون في تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي

أكد ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ان تركيزهم خلال الفترة الماضية على مواجهة الأهلي الليبي، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 في البطولة العربية.

وقال ميودراج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإسماعيلي والأهلي الليبي أن تلك المباراة هي أول مواجهة لهم في الموسم

الجديد وسوف يسيروا في هذا المشوار الطويل للبطولة خطوة بخطوة.

وأضاف يسيتش قائلاً أن الإسماعيلي يمتلك كتيبة كبيرة ومميزة من اللاعبين الجيدين، وبالنسبة للاعبين الجدد المنضمين حديثًا للفريق فإن مسألة الدفع بهم من عدمه في مواجهة أهلي بنغازي في يد الجهاز الفني

للفريق في المقام الأول، وعلى أي حال هم متواجدون بقائمة الفريق الحالية لتلك المباراة.

واختتم حديثه عن اللاعب العراقي همام طارق المنضم حديثًا للفريق قائلاً "إنه على أتم جاهزية فنية للمشاركة غدًا، وشاهدت له العديد من المباريات رفقة المنتخب العراقي وأعلم قدراته الفنية جيدًا، سوف أقحمه في التشكيل الأساسي للفريق غدًا".

وكانت إدارة الدراويش، أعلنت عن طرح 7 آلاف تذكرة، لحضور مباراة الإسماعيلي مع أهلي بني غازي الليبي.