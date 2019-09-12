السفير المصرى يحضر مران الأهلي في غينيا

حرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية علي حضور مران الأهلي الذي أقيم على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمنمنافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
وتواجد السفير برفقة وفد من شركة المقاولون العرب منأجل تشجيع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.
وتقام المباراة في السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على نفس الملعب الذى استضاف مران اليوم والذي يبعد عن مقر إقامة بعثة الأهلي بـ١٥دقيقة.
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