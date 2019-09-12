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السفير المصرى يحضر مران الأهلي في غينيا

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حرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية علي حضور مران الأهلي الذي أقيم على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن

منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد السفير برفقة وفد من شركة المقاولون العرب من

أجل تشجيع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وتقام المباراة في السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على نفس الملعب الذى استضاف مران اليوم والذي يبعد عن مقر إقامة بعثة الأهلي بـ١٥دقيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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