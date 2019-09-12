إيهاب جلال يتولى تدريب منتخب مصر

وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم، على المدرب الوطني “إيهاب جلال” لتولي مسؤولية تدريب المنتخب المصري الأول في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وفتح النادي المصري البورسعيدي مفاوضات جادة مع “حلمي طولان” لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق قبل 10 أيام فقط من انطلاق الدوري المصري الممتاز، موسم 2020/2019، والذي سُحبت قرعة مبارياته في وقت سابق اليوم الخميس.

وبحسب مصادر صحفية، لعب مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 “محمد فضل” دورًا هامًا في اختيار إيهاب جلال بدلاً من حسن شحاته وحسام حسن وحسام البدري لخلافة المدرب المكسيكي “خافيير أجيري.