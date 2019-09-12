صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول



حصد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة ضمها إلى خزينة ألقابه الفردية، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في نفس الشهر.



وأعلن الحساب الرسمي لليفربول، عن فوز الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس / آب الماضي.



وقال الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر": "تهانينا، نقدم لكم أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس"، ونشر صورة لصلاح مع الجائزة.



وتعتبر هذه الجائزة هي الأولى لأفضل لاعب في الشهر، داخل ليفربول، خلال الموسم الجديد، حيث شهد انطلاق النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وقال صلاح عقب حصوله على الجائزة "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات.. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".



وعن هدفه في شباك آرسنال الذي نال جائزة "هدف الشهر"، قال "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول، لا أستطيع القول إنه الأفضل، لكنني أحببته".



وأضاف صلاح "كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه آرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق".



وواصل "أشعر بأنني في حالة جيدة، الموسم الماضي والسابق له سجلت 3 أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيل نفس العدد بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز".



وعن استئناف البريميرليج بمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل، أكد صلاح "دائمًا ما تكون مواجهة صعبة بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد ومدرب جيد".



وأتم الفرعون المصري "نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا، نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة، الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل".



وكان صلاح قد حصد جائزة أفضل هدف أيضًا، بعد هدفه الرائع في شباك آرسنال، ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.



وشارك صلاح في 6 مباريات مع ليفربول خلال شهر أغسطس / آب الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين لزملائه.



المصدر: موقع كورة