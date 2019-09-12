مهمة جديدة أمام رونالدو لاستعادة عرشه من ميسي

تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، والتي ستشهد بعض المواجهات النارية على رأسها أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، إلى جانب مواجهة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة.



ويحل اليوفي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيفًا على الأتلتي في ملعب واندا ميتربوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بينما تحوم الشكوك حول لحاق ليونيل ميسي قائد البارسا، بمواجهة دورتموند، لعدم جاهزيته البدنية.



ويطمح رونالدو لاستعادة عرشه من البرغوث، الذي استغل تعطل ماكينة أهداف الدولي البرتغالي في دور المجموعات بالموسم الماضي، لينتزع منه أحد أرقامه القياسية.



ملك البطولة

لا يخفى على الجميع شغف رونالدو الدائم بالمشاركة في دوري الأبطال، التي وصفها الكثيرون ببطولته المفضلة، بل وذهب البعض لاعتباره اللاعب الأفضل في تاريخ المسابقة.



ويعد الدون، الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية، بعدما نجح في تسجيل 126 هدفًا خلال 162 مباراة، بمعدل تهديفي يبلغ 0.78 هدف في المباراة.



ويأتي ميسي ثانيًا في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بإحرازه 112 هدفًا خلال 135 مباراة، بمعدل تهديفي يبلغ 0.83 هدف كل مباراة.



ويتربع رونالدو أيضًا على عرش قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة، بإجمالي 36 تمريرة حاسمة، متفوقًا بفارق 6 تمريرات عن أقرب ملاحقيه، ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق.



ويتواجد ميسي في المركز الثالث بالقائمة، بعدما صنع حتى الآن 29 هدفًا، ليتأخر عن رونالدو بفارق 7 تمريرات، وهو ما يجعل الأخير ملكًا على عرش البطولة، إلى جانب نجاحه في الظفر باللقب 5 مرات، أعوام 2008، 2014، 2016، 2017 و2018.



رقم ضائع



يملك نجم يوفنتوس عددًا هائلًا من الأرقام القياسية بخلاف ما سبق ذكره، لكن هناك أرقام أخرى لم يستطع بلوغها حتى الآن.



وبخلاف ذلك، لم يستطع رونالدو الانفراد برقم قياسي في دور المجموعات، إذ تفوق عليه ميسي في الموسم الماضي، ليعزز تواجده على رأس قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في هذه المرحلة برصيد 66 هدفًا.



واستغل الدولي الأرجنتيني ركود أهداف رونالدو في مرحلة المجموعات بالموسم الماضي، بعدما اكتفى الأخير بتسجيل هدف وحيد، هز به شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليصل إلى 61 هدفًا.



ومع تأخر الدون بفارق 5 أهداف فقط، فإن الفرصة تبقى سانحة له لانتزاع الرقم الذي يمتلكه ميسي، وهو أمر ليس بجديد عليه، حيث سبق له قلب الطاولة لصالحه في العديد من الصراعات الدائرة بينهما.



ويسعى هداف اليوفي لبدء مهمته عبر شباك أحد ضحاياه المفضلين على الإطلاق، ألا وهو أتلتيكو، الذي استقبل آخر ثلاثيتين "هاتريك" سجلهما اللاعب في دوري الأبطال، وهو ما يعزز حظوظه لزيادة رصيده التهديفي في دور المجموعات، على أمل إسقاط عرش ميسي.





المصدر: موقع كورة