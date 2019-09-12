ميسي يريد البقاء في برشلونة "لأطول فترة ممكنة"



أكد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته بالبقاء مع فريقه برشلونة الإٍسباني "لأطول فترة ممكنة"، وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أشار فيها الى أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات قد يصبح لاعبا حرا بدءا من العام المقبل.



وقال ميسي في مقابلة مطوّلة نشرتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية الخميس، ردا على سؤال بشأن تصريحات رئيس النادي "لا يمكنني أن أؤكد أي شيء لأن ثمة بنود خصوصية في عقودنا".



وتابع "ما يمكنني قوله هو إنني أريد أن أبقى في برشلونة لأطول فترة ممكنة. لقد قلت على امتداد مسيرتي أن هذا (النادي) هو بيتي. لكنني أيضا لا أرغب في الحصول على عقد طويل الأمد والبقاء بسببه فقط".



وأوضح "أريد أن أبقى هنا لأنني في حال جيدة بدنيا، لكي ألعب وأكون فردا مهما في التشكيلة. وكما قلت سابقا، أريد أن أرى أن ثمة فريق قادر على الفوز لأنني أرغب في مواصلة الفوز بالألقاب في هذا النادي".



وشدد الأرجنتيني البالغ 32 عاما، والذي لم يعرف أي فريق غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، على أن "المال أو بند في عقد لا يعني لي شيئا. تحفزني أمور أخرى والأهم هو أن يكون الفريق قادرا على الفوز".



وتابع "هذا هو بيتي. لا نية لدي بالذهاب الى أي مكان آخر، لكن أريد مواصلة التنافس والفوز".



وكان بارتوميو قد أشار في تصريحات الأسبوع الماضي الى أن الأرجنتيني قادر على التحرر من عقده مع برشلونة بدءا من عام 2020، مشيرا الى أن للاعب حق في "حريته" مستقبلا، وإن استبعد في الوقت ذاته أن يكون ميسي راغبا في الانتقال الى صفوف أي نادٍ آخر.



وردا على سؤال لـ "سبورت" حول ما اذا كان يعتزم تمديد عقده بشكل سنوي بدلا من فترة مطولة، رد ميسي "الفكرة هي أن أبقى هنا (في برشلونة) طالما كنت قادرا على تقديم أداء جيد وجسدي يسمح لي بذلك"، متابعا "عقدي ليس أمرا يثير قلقي أو حتى أديره بنفسي. والدي يتولى ذلك مع رئيس النادي أو أي شخص آخر (...) أنا أطرح أفكاري فقط".



وكرر ميسي خلال المقابلة مع الصحيفة، رغبته في إضافة ألقاب إضافية الى رصيده مع النادي الكاتالوني، والذي يتضمن 34 لقبا بين العامين 2004 و2019 (بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للاعب)، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات (آخرها عام 2015)، والدوري الإسباني عشر مرات آخرها موسم 2018-2019، وكأس إسبانيا ست مرات.



كما نال ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.



المصدر: وكالات