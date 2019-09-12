رياضة | أسطورة إيران: كريستيانو رونالدو سيحطم رقمي التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة إيران: كريستيانو رونالدو سيحطم رقمي التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي دائي أسطورة كرة القدم الإيرانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، سيقوم بكسر سجله التهديفي على المستوى الدولي مع المنتخبات.

ويعد دائي الهداف التاريخي للمنتخبات، حيث سجل اللاعب الإيراني المعتزل 109 هدفًا دوليًا بفارق 16 هدفًا عن كريستيانو رونالدو الذي وصل لهدفه رقم 93 بعدما سجل سوبر هاتريك في فوز البرتغال على ليتوانيا 5-1، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وقال علي دائي في تصريحاته التي نقلها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو سيحطم رقمي، إنه لاعب رائع وسيفعل ذلك قريبًا".

وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا سيحدث، هذا جزء من كرة القدم، كل السجلات موجودة لكي تتحطم".

يذكر أن رونالدو يحتاج إلى 17 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال إذا أراد تحطيم رقم علي دائي التاريخي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية على مدار التاريخ.