رياضة | مدرب المنتخب.. إيهاب جلال يتمسك بجهازه المعاون واتحاد الكرة يدرس الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب.. إيهاب جلال يتمسك بجهازه المعاون واتحاد الكرة يدرس الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري بإختيار جهازه المعاون فى حال الإستقرار عليه كمدير فنى جديد للمنتخب الوطنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال



يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.

مدير الكرة فى المنتخب



لم يمانع جلال إقتراح اتحاد الكرة فى تولى أحد نجوم الكرة المصرية السابقين أمثال أحمد حسن وعماد متعب منصب مدير الكرة فى المنتخب وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حتى الأن لم يتواصل أى مسؤول من الجبلاية مع نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر عماد متعب للعمل داخل الجهاز الجديد للفراعنة.

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_ موعد الإعلان



وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وجاء إختيار أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب إرتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.