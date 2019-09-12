رياضة | خسارة جديدة.. هدف ريال مدريد يتفق مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة جديدة.. هدف ريال مدريد يتفق مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس إلى أن نادي ريال مدريد لا يزال في "متاهة" البحث عن لاعب وسط مميز بناءاً على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد حاول ضم بول بوجبا ولكن إدارة النادي اصطدمت بمطالب مانشستر يونايتد المادية العالية ولذلك تمت مناقشة أسماء أخرى من أجل جلبها إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن من بين الأسماء التي تم تداولها كان كريستيان إريكسن لاعب توتنهام ولكن يبدو أنه بعيد عن حسابات زين الدين زيدان بينما فان دي بيك لاعب أياكس تم تأجيل الصفقة للصيف المقبل.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة الذي كان قريباً من ريال مدريد وتوتنهام قد تواصل مع طرف ثالث وفي طريقه للرحيل إليه في الشتاء المقبل وهذا الطرف هو نادي مانشستر يونايتد.

كان نادي مانشستر يونايتد هو أول من دخل في مفاوضات مع لاعب سبورتينج ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ وتواصلت معه بعد ذلك إدارة ريال مدريد ورغم أنباء وصول الطرفين لاتفاق ظهر اسم نادي توتنهام في المفاوضات وتأجل الحسم مع نهاية انتقالات صيف 2019.

وأفادت صحيفة "دون بالون" أن هناك اتفاق تم بين نادي سبورتينج لشبونة ونظيره مانشستر يونايتد على رحيل برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى أولد ترافورد وبمقابل مبلغ 70 مليون يورو.