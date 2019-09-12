رياضة | مران الأهلي.. معلول وديانج ينضمان.. تدريبات استشفائية لـ"أزارو وجيرالدو" وفقرة خاصة للعرضيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. معلول وديانج ينضمان.. تدريبات استشفائية لـ"أزارو وجيرالدو" وفقرة خاصة للعرضيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم علي معلول واليو ديانج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.

وادى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل ان ينتظما في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.

وكان الثنائي قد انضما لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

فقرة خاصة للكرات العرضية في مران الأهلي

أشرف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

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ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفيه التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.

تدريبات استشفائية لـ"أزارو وجيرالدو"

وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قاما بأداء تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس.

واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودتهما مؤخرا من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق تدريبات بدنية واستشفائية للثنائي للتخلص من حالة الإجهاد التي صاحبتهم في رحلة السفر إلى غينيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة.