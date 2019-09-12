رياضة | سوهاج يفوز على "أبو تيج" بثلاثية استعدادًا للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يفوز على "أبو تيج" بثلاثية استعدادًا للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، بقيادة المدير الفني أبو العينين شحاته، على حساب ضيفه فريق أبو تيج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة الودية التي أقيمت الخميس، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

سجل ثلاثية الفريق السوهاجي الإفريقي جون الوافد الجديد من جمهورية شبين في الشوط الأول، وإبراهيم الششتاوي، ومحمد عبد السميع في الشوط الثاني.

وكان سوهاج قد إختتم مؤخراً معسكره بالأسكندرية، الذي إستمر لأسبوعين، خاض خلاله 9 مباريات ودية، حيث خسر من أبو قير 0-1، وفاز على الرجاء 3-0، وتعادل أمام فاركو 1-1، وخسر من الأوليمبي 0-2، ثم تعادل أمام أسوان 0-0، وخسر من مياه البحير 2-1، ومن سموحة 0-2، كما تلقى خسارة أمام سيراميكا 2-3، وتعادل مع بيلا 0-0.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة : محمود حليمو، حارس نبروة، ومحمود محرم حارس الدخان، ومحمود عثمان من الحمام، وأسامة مصطفى من كوكاكولا، وإسلام طارق من عثماسون، وخليفة منتصر من شباب ببا، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، وإبراهيم حسن لاعب البلدية، وعادل الأدهم، ومحمود سمير، ومحمد شعبان تريكة، ومحمد عبد السميع رباعي المنيا، ومحمد جمال بوجا لاعب بهتيم، ومحمد كارم لاعب الأسيوطي، والغيني سيلا، وجون، مهاجم جمهورية شبين، ونادر حسن مدافع دمنهور.

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وشملت قائمة اللاعبين الذين تم تجديد التعاقد معهم : بهاء صابر حارس المرمى، وإسلام مصطفى، وأدهم عطية، ثنائي الدفاع، وأيمن رضا، ومحمد ثروت كلابوش، ثنائي الوسط، ومحمد ناجح، ومحمود المهمووس، ثنائي الهجوم، ويتواجد بالقائمة الأولى الثلاثي شعبان العجيزي، إبراهيم الششتاوي.

ويشارك الفريق السوهاجي بالمجموعة الأولى للقسم الثاني، والتي تتضمن أندية (بني سويف، التليفونات، المنيا، ديروط، طهطا، الفيوم، الإعلاميين، البنك الأهلي، بترول أسيوط، الألومنيوم، شبان قنا).

ورحل مؤخراً عن صفوف سوهاج من الصفقات الجديدة محمد حفناوي، ومحمد شاهين، وبكر أحمد بيكا، وصبحي رفعت، ومحمود عبد الحفيظ، كما رحل من القدامى حسني عبد الحكيم، وحسام حسن، وأحمد حسن، وكمال البدوي، وأحمد السماحي، ومصطفى علي، وعبد الرحمن محي، ومحمد عباس، ومحمد صبري، ومحمد أيمن منصور.