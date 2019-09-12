رياضة | مران الزمالك.. جلسة من ميتشو ورفض الجماهير وحضور لتيجانا وجلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. جلسة من ميتشو ورفض الجماهير وحضور لتيجانا وجلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين بفندق الإقامة، حيث تحدث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو المجلس على التواجد في مران الفريق بملعب جامبر، وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأول بالسنغال على ملعب جامبر بداكار استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال بحضور جميع اللاعبين.

ورفض الصربي ميتشو تواجد الجماهير السنغالية او مندوبي الصحافة والإعلام في التدريبات ، حيث طلب مسؤولو الابيض من نادي جينيراسيون فوت ان يكون المران مغلق.

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وقاد الصربي دوشان المدرب العام بالجهاز الفني للفريق، فقرة تدريبية بالجري حول الملعب، بالإضافة إلى خوض اللاعبين بعض الفقرات البدنية على هامش المران.

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بط السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.