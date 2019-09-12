رياضة | الخطيب يتوجه للغردقة لحضور توقيع استضافة مصر لحفل جوائز الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يتوجه للغردقة لحضور توقيع استضافة مصر لحفل جوائز الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ للتوجه إلى مدينة الغردقة بعد قليل؛ وذلك لحضور مراسم توقيع عقد استضافة مصر لحفل جوائز الأفضل أفريقيًا الذي ينظمه كاف سنويا.

ويأتي حضور الخطيب؛ لذلك الحفل بصفته سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وشارك في كثير من المراسم كانت أبرزها التواجد على هامش بطولة الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي؛ وتوج بلقبها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، في وقت سابق عن موعد الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية، لعام 2019.

وأعلن حمادة شادى منسق حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : موعد الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لاختيار أحسن لاعب في القارة يقام في الغردقة بصفة نهائية.

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وقال منسق الرعاية بالكاف: "يقام حفل توقيع العقود بين أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم وكامل أبو علي رئيس النادى المصرى السابق ومالك العديد من القرى السياحية بالغردقة يوم 13 سبتمبر المقبل ".

وتابع شادي: "هناك مؤتمر صحفى سيعقد بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس الكاف على أن يقام حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الأول من شهر يناير2020".

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى توج بلقب أحسن لاعب فى أفريقيا لعامى 2017 و2018 على التوالى .

