رياضة | يوفنتوس يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه ضربة موجعة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن مسؤولي يوفنتوس يفكرون في اتخاذ خطوة جديدة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فهناك استعداد للتواصل مع مسؤولي توتنهام هوتسبر من أجل إبرام صفقة تبادلية بوضع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا مقابل هاري كين هداف الفريق الأبيض.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي يوفنتوس يعرفون جيداً حتمية رحيل هاري كين عن صفوف توتنهام حال عدم وصول فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة خاصةً بعد مشاهدة سوء مستوى الفريق مع بداية الموسم الحالي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يعرفون تلك المسألة جيداً ولذلك تحدثوا مع هاري كين لضمه هذا الصيف ولكن رده كان صريحاً باستمراره طالما تواجد الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال أوروبا لأنه يقدر جيداً ما قام به مدربه ماوريسيو بوتشتينو في إبراز إمكانياته.
والجدير بالذكر أن نادي يوفنتوس يريد التخلص من مهاجمه باولو ديبالا وعلى استعداد لوضعه ضمن أي صفقة قادمة تكون مفيدة للفريق خاصةً أن اللاعب الأرجنتيني غير مقنع للمدرب ماوريسيو ساري.
وعلى الجانب الآخر؛ يحاول بيريز العثور على مهاجم قوي يعوض رحيل كريستيانو رونالدو ورغم التعاقد مع لوكا يوفيتش لكن الجماهير المدريدية قلقة بشدة بعد رؤية مستوى اللاعب خلال المباريات التي شارك فيها.