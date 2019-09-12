رياضة | اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم ورشة عمل لمدربي الهيئات الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم ورشة عمل لمدربي الهيئات الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم اليوم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، ورشة عمل لمدربي الهيئات الرياضية، حول النشاط المحلي والدولي، والتأهيل والتصنيف، والمنشطات، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

Advertisements

تناولت الورشة محاضرات نظرية، لأعضاء الأجهزة الفنية من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد، بهدف زيادة خبراتهم وإطلاعهم علي الجديد في المجال، حيث ألقي الدكتور أشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد، محاضرة عن النشاط المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة، فيما ألقي الدكتور شريف البرنس أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية الرياضية بمستشفي الطب الرياضي ندوة عن المنشطات، وجاءت محاضرة معايير الأهلية والتصنيف للدكتورة نشوه سمير مسؤول لجنة التصنيف بالاتحاد.

ويستعد الاتحاد المصري، للمشاركة في بطولة العالم باستراليا والتي ستقام خلال الفترة من ١٢ ألي ١٩ أكتوبر المقبل، حيث ستضم البعثة منتخبات السباحة وألعاب القوي والتنس الأرضي وتنس الطاولة.