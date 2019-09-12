رياضة | أهلي ٢٠٠٤ يقهر بيراميدز برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٤ يقهر بيراميدز برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ فوزاً كبيراً على مضيفه بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب بيراميدز بمنتجع الأسيوطي سبورت، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الجمهورية.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق محمد أسامة ميدو (هدفان) وأحمد عماد وحمزة مصطفى بهدف واحد لكل منهما، ليحصد الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة.

وتعد تلك هي أول مشاركة لفريق مواليد ٢٠٠٤ بالأهلي في بطولة الجمهورية، بعدما كان يشارك في بطولة منطقة القاهرة الموسم الماضي، والتي نجح في حصد لقبها.

ومن المقرر أن يلعب فريق ٢٠٠٤ أمام فريق الجونة في لقاء الجولة الثانية، الخميس المقبل، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.