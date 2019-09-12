رياضة | نجم البرسا السابق: "عدو برشلونة" هو أفضل مدرب لقيادة الفريق خلفًا لفالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم البرسا السابق: "عدو برشلونة" هو أفضل مدرب لقيادة الفريق خلفًا لفالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدولي الكاميروني السابق، صامويل إيتو، عن كونه يرى أن برشلونة يجب أن يفكر من الآن في مدرب آخر يتولى مهمة تدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وأوضح صامويل إيتو في تصريحت إعلامية، بأن هناك شخص ما يستحق هذه الوظيفة وبجدارة، وسيكون أفضل شخص يقود النادي في الفترة المقبلة، وهو جوزيه مورينيو، والذي كان يعرف سابقًا بأنه عدو برشلونة اللدود، وذلك بعدما أقصى جيل برشلونة الذهبي من دوري أبطال أوروبا 2010، وكذلك أثناء فترة قيادته لريال مدريد بعد ذلك.

أوضحت الصحف الإسبانية، أن صامويل إيتو قد إلتقى مع جوزيه مورينيو في الفترة الأخيرة، وأخبره بضرورة التفكير في تدريب برشلونة في حالة حصوله على عرض رسمي من قبل النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

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الجدير بالذكر، أن صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق قد تحدث أكثر من مرة عن كونه يرى أن جوزيه مورينيو هو واحد من أفضل مدربي العالم في السنوات الماضية، مشددًا على كون مورينيو هو أفضل مدرب تدرب تحت قيادته عندما لعب صامويل إيتو في نادي إنتر ميلان، ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2010 مع النيرادزوري، وكذلك لعب صامويل إبتو مع جوزيه مورينيو في فترة الولاية الثانية للبرتغالي في نادي تشيلي.

وكان إيتو قد أعلن إعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي في الأسبوع الماضي، وذلك بعدما وصل الأسد الكاميروني إلى عامه ال38، ونجح في تحقيق مسيرة مذهلة مع برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي.

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