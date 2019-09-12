رياضة | الأهلي يرد على التفاوض مع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على التفاوض مع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات رغبة الجهاز الفني للفريق الأول التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفي الأهلي ما تردد في الساعات الماضية حول رغبة الجهاز الفني في الاتجاه للتعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة.

وقال مصدر في جهاز الكرة بالأهلي: لا توجد مفاوضات مع سموحة للتعاقد مع حسام حسن بالفترة الحالية، ملف التعاقدات في يد المدير الفني الجديد فايلر وهناك اتجاه قوي لتأجيل الصفقات حتي يناير المقبل حتي تتضح الرؤية بشكل كامل للمدير الفني حول ضم صفقات جديدة.

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واضاف المصدر: تم ترشيح اسم حسام حسن بالفعل على الأهلي ولكننا لدينا عناصر مهمة ومؤثرة في الخط الهجومي على رأسها مروان محسن وصلاح محسن بالإضافة للمغربي وليد أزارو.

وكان الأهلي قد حسم مؤخراً صفقة التعاقد مع محمود متولي من نادي الإسماعيلي وبعدها تعاقد مع محمد مجدي أفشه من فريق بيراميدز قبل رحيل مارتن لاسارتي عن الفريق.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة مارتن لاسارتي من تدريبات الفريق بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق بيراميدز بهدف نظيف ليقرر بعدها مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب إقالة المدرب وتكليف لجنة التخطيط بالبحث عن مدرب جديد قبل التوصل لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر بعد التفاوض مع أكثر من مدرب والبحث في أكثر من سيرة ذاتية.