رياضة | بتروجت يفوز على بورتو وطوخ استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يفوز على بورتو وطوخ استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت مبارتان وديتان، الخميس، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

حيث لعب الفريق البترولي أمام بورتو السويس، وطوخ قليوبية، علىملعب بتروسبورت.

حيث فاز بتروجت على بورتو بهدف نظيف أحرزة اللاعب الأفريقى كمارا الذي يخضع للإختبار من أجل التعاقد معه.

كما فاز أيضآ على فريق طوخ بخماسية نظيفة أحرزها اللاعب أحمد رؤوف ، وأحرز اللاعب إيزيكا ( تحت الإختبار ) ثلاث أهداف .

يذكر أن بتروجت قد خاض 3 وديات خلال معسكره بالاكاديميه البحرية وهم أمام الإتحاد السكندرى وإنتهت بفوز الإتحاد بهدفين دون رد ، وأسوان وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، والرجاء وإنتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف .

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بالإضافة إلى ٣ وديات بعد إنتهاء المعسكر أمام الإنتاج الحربى وإنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف ، وأمام كهرباء اسماعيليه وإنتهى بفوز بتروجت بثنائية نظيفة وأمام البطل الأوليمبى وفاز فيها بتروجت بستة أهداف مقابل لا شئ

وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت بقيادة المدير الفنى محمد عودة على قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد.

وجاءت القائمة تضم كل من : محمد بونجا، و عمرو شعبان ، وأحمد النفراوى ، و أحمد سالم صافي ، وسامح إبراهيم ، وخالد عبد الرزاق ، وأحمد الحسين ، وأحمد عبد الرسول ، وأحمد السباعي ، وإبراهيم صلاح، ومحمود عماد و إيهاب عبد المحسن ، وإسلام كانو، و محمود القط ، ومصطفي معوض ، وأحمد عفيفى ، وأحمد محمد سعيد أوكا ، ومصطفي فرغلي ، وجون مانجا ، وحسين حمدي ، وأحمد رؤوف ، واحمد كمال ، وحسين زينهم جدو ناشئ ٩٩ .

وقد تعاقد فريق بتروجت مع ١٢ لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوفه خلال الموسم الجديد وجاءت الصفقات تضم ( عمرو شعبان حارس الشمس، وخالد عبدالرازق من النجوم ، وابراهيم صلاح من طلائع الجيش إسلام كانو من كوكاكولا ، وايهاب الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد الحسينى من كوكاكولا ، وأحمد كمال من كوكاكولا ، وجون مانجا من النصر ، ومصطفى فرغلى من أسمنت اسيوط ، وأحمد محمد سعيد أوكا من طلائع الجيش ، وحسين حمدى ، وأحمد رؤوف ) .

ويقع فريق بتروجت فى المجموعة الثانية التى تضم كل من ( الترسانة ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ) .