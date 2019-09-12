رياضة | صفقة نارية.. برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم زميل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة نارية.. برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم زميل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، في أن يضم لاعبين جدد في مركز خط الوسط الهجومي من أجل تدعيم الصفوف وتجديد العناصر في الفريق خاصةً مع احتمال رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رغم تأكيد ليونيل ميسي على بقاءه في صفوف برشلونة ولكن بارتوميو يريد أن يضم عناصر جديدة بجانب الليو والاسم المطروح حالياً وبقوة هو البرتغالي برناردو سيلفا والذي سيزيد القوة الهجومية للبلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون صعوبة ضم سيلفا من مانشستر سيتي خاصةً أنه من أهم العناصر مع بيب جوارديولا، ولكن اللاعب طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يتأكد من اهتمام النادي الكتالوني هل حقيق أم مجرد استراتيجية لصرف الانتباه عن فشل نيمار أو غيرها من القضايا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت منذ أيام اهتمام ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بضم سيلفا بدلاً من بول بوجبا اللاعب الذي فشلت الإدارة في ضمه خلال انتقالات صيف 2019 ويقال أن مسؤولي الأبيض على استعداد لدفع 120 مليون يورو من أج التعاقد مع لاعب مان سيتي.

ويعد سيلفا أحد أبرز العناصر أيضاً في منتخب البرتغال وقد حاز على جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في البرتغال ولكن كريستيانو رونالدو حصد الجائزة نظراً لمساهماته في يوفنتوس خلال الموسم الماضي.