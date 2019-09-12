الان تتابع إدارة النصر تتكفل بقيمة 5 آلاف تذكرة لمباراة الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 9:43 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تكفلت إدارة نادي النصر بقيمة 5 آلاف تذكرة لمباراة النصر الشباب والتي ستقام مساء غدٍ الجمعة في استاد الملك فهد الدولي. وسيتولى مجلس جماهير النصر توزيعها غداً في ملعب المباراة ، وفقا لتغريدة نشرها حساب النادي.

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