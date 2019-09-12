الان تتابع “xelement” شريكًا إبداعيًا للهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:31 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل، اتفاقية شراكة مع وكالة XELEMENT لتصبح بموجبها الشريك الإبداعي للنادي.

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