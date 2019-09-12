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سموحة يقرر منع النقل التليفزيوني لمبارياته في الدوري

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، منع إذاعة مبارياته ببطولة الدوري الذي سينطلق في 21 سبتمبر الجاري، حسب ما أكده رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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وأوضح عامر، في تصريحات، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة النادي قرر منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد.

وبرر مجلس إدارة سموحة قراره بسبب «توقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات».

وأجريت قرعة الدوري، مساء الخميس، وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع سموحة في الجولة الأولى.

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