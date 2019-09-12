شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يتمسك بـ«بوطيب» ويعده بالفرصة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى السادسة مساء الجمعة بتوقيت داكار- الثامنة بتوقيت القاهرة- مرانه الرئيسى على أرض ملعب استاد «لا ديور» بمدينة «دياس»، والذى يستضيف مواجهة الأبيض أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقررة السبت المقبل.

وقرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، فرض سياج من السرية على مران اليوم، رافضا حضور أى وسائل إعلام أو صحفيين بعد انتهاء ربع الساعة القانونية المسموح بها من قبل الاتحاد الإفريقى «كاف»، حيث يخشى ميتشو من تسلل جواسيس بطل السنغال للمران والوقوف على طريقة اللعب والجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها. ويركز ميتشو وجهازه المعاون على تجربة خطة وتشكيل المباراة فى ظل التقرير الفنى الذى أعدته الشركة الإسبانية المختصة فى تحليل أداء المنافسين وتقديم تقرير عنه، ويعمد المدير الفنى إلى تلقين لاعبيه بعض الجمل التكتيكية وطريقة اللعب التى تمنح الفريق الأفضلية فى مواجهة الغد، خصوصا أنه يخوض المباراة بحثا عن تحقيق أى نتيجة إيجابية تمكنه من حسم صعوده وعبوره لدور الـ16 قبل مباراة العودة بالقاهرة.

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وحرص المدير الفنى للأبيض على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين، استعرض خلالها بعض مباريات المنافس وشرح بعض نقاط الضعف والقوة به، محذرا من الاندفاع فى الهجوم وضرورة التعامل مع المباراة بحذر وكذلك التأمين الدفاعى، مشددا على الثنائى محمود علاء ومحمد عبدالغنى بعدم التقدم وإحكام المراقبة على مهاجمى المنافس. يأتى هذا فيما أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى لطاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيده ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفرى بوشعيب حكمًا رابعًا.

من جانبه، أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، أن الزمالك جاء للسنغال من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، مطالبا اللاعبين بالتركيز فى دورى الأبطال والقتال من أجل المنافسة على لقبه هذا الموسم واستعادة أمجاد الفريق الإفريقية، خصوصا أن مرتضى منصور، رئيس النادى، يوفر للفريق كل الإمكانيات الفنية والإدارية والمالية.

وقال أمير مرتضى، المشرف على الكرة، إن الأبيض يمتلك جيلا رائعا ومكتملا قادرا على حصد البطولات، بدليل الفوز بكأس مصر تحت القيادة الفنية لميتشو بأداء ونتائج رائعة أمام فرق كبيرة مثل المقاصة والاتحاد وبيراميدز. من جهة أخرى، تمسك ميتشو المدير الفنى باستمرار المغربى الدولى خالد بوطيب، نافيا ما يردده البعض بشأن رحيله أو البحث عن عروض لتسويقه، ومؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة والهدف منه إحداث بلبلة بصفوف الفريق، مشيرا إلى أن بوطيب من أفضل اللاعبين بالفريق وسيكون له دور كبير مستقبلا فى تتويج الفريق بالبطولات، مرجعا استبعاده فى المباريات الأخيرة لخضوعه لبرنامج تأهيلى للتعافى من إصابته. وعقد ميتشو جلسة مع بوطيب على هامش رحلة السفر إلى السنغال، أكد له ثقته الكاملة فيه وفى إمكانياته كأحد أفضل المهاجمين فى إفريقيا، وأنه كان متابعا جيدا له قبل الحضور إلى القاهرة والتعاقد على تدريب الزمالك، ووعده بالحصول على فرصته كاملة فى قيادة هجوم الفريق خصوصا فى المباريات الإفريقية للاستفادة من خبرته وإمكانياته فى مثل هذه المباريات التى تحتاج نوعية معينة من اللاعبين، مؤكدا أن غيابه كان بسبب إصابته وتنفيذه برنامجا تأهيليا.

وكشف ميتشو عن أنه أبلغ مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وإدارة الكرة بتمسكه بخالد بوطيب وعدم التفكير فى رحيله الآن أو فى يناير المقبل، مشددا على أن المهاجمين الثلاثة (بوطيب ومصفى محمد وعمر السعيد) عليهم دور كبير فى قيادة الفريق لمنصات التتويج. فيما أكد مرتضى منصور استمرار مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو، مشددا على أن المدير الفنى الجديد متمسك ببقائه، ومعجب جديا ببرامجه البدنية التى ينفذها مع اللاعبين، لذلك سيتم تمديد تعاقده مع النادى، ومشيرا إلى أنع يعى تماما أن حرب الشائعات لم ولن تتوقف ضد الزمالك لكنه سيتصدى لها وسيقف للجميع بالمرصاد حتى يتسنى للفريق المضى قدما نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.