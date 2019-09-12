Advertisements
Advertisements
الخميس 12 سبتمبر 2019
مبابي
انتقل كيليان مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو عن نفسه يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.
وحذر الفرنسي من خلال منصبه من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء ، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك ، من غير المتوقع أن يتدرب مابابي مع بقية المجموعة حتى الأسبوع المقبل ، باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق زين الدين زيدان.
وفي الوقت نفسه ، تعافى إدينسون كافاني بالكامل من فريقه اصابة في الفخذ وقد يحصل على بعض الوقت في اللعب ضد ستراسبورج يوم السبت ، في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع لوس بلانكوس.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عيون مبابي تريد عودة سريعة إلى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.