عيون مبابي تريد عودة سريعة إلى الملاعب

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الخميس 12 سبتمبر 2019

مبابي

انتقل كيليان مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو عن نفسه يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

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وحذر الفرنسي من خلال منصبه من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء ، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك ، من غير المتوقع أن يتدرب مابابي مع بقية المجموعة حتى الأسبوع المقبل ، باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق زين الدين زيدان.

وفي الوقت نفسه ، تعافى إدينسون كافاني بالكامل من فريقه اصابة في الفخذ وقد يحصل على بعض الوقت في اللعب ضد ستراسبورج يوم السبت ، في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع لوس بلانكوس.